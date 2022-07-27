МИД России предупредил о возможности расширения зоны конфликта из-за транзита оружия и обучения солдат ВСУ в Европе

В МИД России заявили о возможности расширения вооруженного конфликта в случае предоставления Европой своей территории для транзита поставок оружия Киеву и обучения украинских военных. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Зона украинского вооруженного конфликта может расшириться, если европейские страны продолжат обучать украинских военнослужащих и предоставлять свою территорию для транзита поставок оружия на Украину. Об этом заявил в среду 27 июля руководитель Делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Наращивание передач Киеву западного вооружения может вынудить Российскую Федерацию перейти к более жёстким ответным действиям», - сказал Гаврилов, выступая на 1019-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Представитель МИД заявил, что западное оружие и военная техника, поставляемые Киеву, создают угрозы для россиян.

«В этих условиях мы будем отодвигать неонацистов от своих границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов. А там посмотрим», - сказал Гаврилов.

Константин Гаврилов отметил, что США вынуждают европейские страны обучать военнослужащих ВСУ и предоставлять свою территорию для транзита поставок оружия Киеву.

«Эти действия могут привести к расширению зоны вооружённого конфликта», - сказал Гаврилов.

Ранее американский офицер допустил, что Запад прекратит поддержку Украины осенью 2022 года.

Также МИД РФ заявил, что атаки Украины на Запорожскую АЭС могут привести к техногенной катастрофе.

В то же время помощник главы МВД ЛНР допустил наличие у Украины ракет дальностью 300 километров.