Самолет Нэнси Пелоси сел на Гавайских островах

Нэнси Пелоси Фото: REUTERS

Самолет спикера палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси сел в аэропорту Гонолулу на Гавайях. Об этом гласят данные сервиса для отслеживания перемещений воздушных судов Flightradar24.

Отметим, что дальнейший маршрут самолета американского политика пока неизвестен.

Сегодня самолет Boeing C-40C (регистрационный номер: 09-0540), на борту которого находится Нэнси Пелоси, вылетел с авиабазы Эндрюс.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Белый дом предупредил спикера палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси о рисках при визите на Тайвань. Со ссылкой на источники телеканал рассказал, что представители Пентагона и Белого дома пытались убедить Пэлоси в рискованности визита, но напрямую не советовали отказаться от поездки.

До этого в министерстве обороны КНР сообщили, что китайские вооруженные силы «не будут сидеть сложа руки» в случае визита председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китайские военные готовы принять решительные меры для пресечения внешнего вмешательства в дела страны. По его словам, в случае, если визит Пелоси на Тайвань состоится, китайские военные готовы к решительным действиям и сидеть сложа руки они не станут.