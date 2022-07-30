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Экономика30 июля 2022 16:31

В Швеции предстоящей зимой возможны отключения электроэнергии

Электричество будут отключать по утрам и вечерам
Мария ПАВЛОВА
В Швеции прогнозируют периоды отключения электричества предстоящей зимой.

В Швеции прогнозируют периоды отключения электричества предстоящей зимой.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Швеции предстоящей зимой возможны регулярные отключения электричества. Об этом со ссылкой на главного стратега оператора шведских электросетей Svenska kraftnat Никласа Дамсгарда сообщает в субботу 30 июля издание Dagens Nyheter.

Отключения, предположительно, будут производиться в те часы, когда потребление электроэнергии наиболее велико. Это утреннее и вечернее время. Сообщается, что наибольшая вероятность регулярных отключений электроэнергии в зимний сезон 2022-2023 существует в округе Мальме.

В то же время жителям Британии предрекли проблемы с электричеством уже этой зимой.

Ранее глава комитета Бундестага по вопросам энергетики Клаус Эрнст заявил, что ничего плохого в использовании трубопровода «Северный поток – 2» он не видит.

Также сообщалось, что по результатам опроса INSA половина жителей Германии боится замерзнуть зимой без российского газа, а для большинства жителей Германии повышение цен на энергоносители стало тяжелым бременем.