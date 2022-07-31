Россия пригласила экспертов ООН и Красного креста для расследования удара по СИЗО в Еленовке Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Россия в интересах объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке официально пригласила экспертов ООН и Красного креста, сообщило российское Минобороны.

Ранее заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархана Хака заявил, что организация готова расследовать удар украинских военных по СИЗО в Еленовке.

Как ранее писал сайт kp.ru, 29 июля СИЗО в Еленовке на территории ДНР, где содержались украинские военнопленные, был обстрелян при помощи установок HIMARS. На месте обстрела обнаружили обломки боеприпаса РСЗО HIMARS. Удар по колонии в Еленовке украинские военные нанесли после многочисленных интервью пленных «азовцев», которые появились в разных средствах массовой информации в последнее время.

Позже официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что при ударе ВСУ большинство украинских военных было убито или ранено.