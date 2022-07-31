ВВС КНР заявили, что их самолеты совершают вылеты к Тайваню для защиты родины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военно-воздушные силы (ВВС) КНР совершают вылеты к острову Тайвань для защиты территориальной целостности страны и национального суверенитета. Такое заявление в воскресенье, 31 июля, сделал официальный представитель ВВС Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзинькэ.

«Многие типы самолетов ВВС КНР совершают вылеты в воздушное пространство вокруг "драгоценного острова" нашей родины (Тайваня), тем самым мы улучшаем навыки, позволяющие защитить национальный суверенитет и территориальную целостность Китая», - заявил он.

Шэнь Цзинькэ назвал защиту родины «священной миссией» Военно-воздушных сил КНР, выразив уверенность, что китайская армия сможет защитить «суверенитет и территориальную целостность Китая».

Напомним, ранее Global Times со ссылкой на специалистов сообщил, что Пекин может дать военный и стратегический ответ на визит спикера палаты представителей конгресса США на остров Тайвань Нэнси Пелоси. Позже на фоне этих сообщений состоялся телефонный разговор между президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином, который заявил, что китайские власти решительно против внешнего вмешательства в дела Тайваня.