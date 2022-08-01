China Times: Нэнси Пелоси 2 августа 2022 посетит Тайбэй

Нэнси Пелоси Фото: REUTERS

Самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может приземлиться в столице Тайваня Тайбэе во вторник, 2 августа. Об этом сообщила журналистка тайваньского государственного СМИ.

Напомним, накануне издание Global Times заявило, что борт спикера Палаты представителей Конгресса США может попытаться сесть на Тайване под предлогом поломки или необходимости дозаправки.

Незадолго до этого Global Times привел слова специалистов, заявивших, что Пекин может дать военный и стратегический ответ на визит Пелоси на Тайвань. Позже телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Белый дом предупредил спикера о рисках визита на этот остров. Как писал сайт kp.ru, в минувшие воскресенье, 31 июля, политик объявила свою программу визита в Азию, однако не упомянула Тайвань.