Самолет Ненси Пелоси повернул в сторону Тайваня Фото: REUTERS

Военный самолет, на борту которого может находиться спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, повернул в сторону Тайваня.

Как следует из данных сервиса по отслеживанию полетов Flightradar24, самолет летит над морем Сулавеси в западной части Тихого океана.

Как писал сайт KP.Ru, одним из следующих мест, которые посетит Пелоси в ходе азиатского турне, может стать Тайвань. Китайские эксперты полагают, что этот визит спикера Палаты представителей Конгресса США может ограничиться транзитным пребыванием в аэропорту Тайбэя.

Тем временем китайские авианосцы вышли в море на фоне возможного визита Пелоси на Тайвань.

Напомним, во вторник, 2 августа, аэропорт тайваньской столицы Тайбэя «Таоюань» получил письмо с угрозами о трех заложенных взрывных устройствах для срыва визита спикера Палаты представителей США.