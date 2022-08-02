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Политика2 августа 2022 12:44

Захарова назвала США государством-провокатором из-за оскорблений в сторону Китая

Представитель МИД России возмутилась безответственностью американских политиков
Мария ПАВЛОВА
Захарова назвала США государством-провокатором.

Захарова назвала США государством-провокатором.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мария Захарова назвала Соединенные Штаты государством-провокатором. Такое определение она дала США из-за ситуации вокруг возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Захарова возмутилась тем, как безответственно ведут себя американские власти в отношении Китая.

«В прямом эфире, на потребу толпы, безответственные американские политические временщики наносят оскорбление полуторамиллиардному населению Китая», - написала Захарова во вторник 2 августа в своем Telegram-канале.

«США — государство-провокатор», - резюмировала дипломат.

Ранее сообщалось, что военный самолет, на борту которого может находиться спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, повернул в сторону Тайваня во вторник 2 августа.

Тем временем китайские авианосцы вышли в море на фоне возможного визита Пелоси на Тайвань.

Глава МИД Китая Ван И заявил, что в США пытаются бросить вызов суверенитету КНР над Тайванем, стремясь умышленно создать инцидент в Тайваньском проливе.