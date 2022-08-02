Захарова назвала США государством-провокатором из-за оскорблений в сторону Китая

Захарова назвала США государством-провокатором.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Мария Захарова назвала Соединенные Штаты государством-провокатором. Такое определение она дала США из-за ситуации вокруг возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Захарова возмутилась тем, как безответственно ведут себя американские власти в отношении Китая.
«В прямом эфире, на потребу толпы, безответственные американские политические временщики наносят оскорбление полуторамиллиардному населению Китая», - написала Захарова во вторник 2 августа в своем Telegram-канале.
«США — государство-провокатор», - резюмировала дипломат.
Ранее сообщалось, что военный самолет, на борту которого может находиться спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, повернул в сторону Тайваня во вторник 2 августа.
Тем временем китайские авианосцы вышли в море на фоне возможного визита Пелоси на Тайвань.
Глава МИД Китая Ван И заявил, что в США пытаются бросить вызов суверенитету КНР над Тайванем, стремясь умышленно создать инцидент в Тайваньском проливе.