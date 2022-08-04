Тайвань призвал международное сообщество осудить военную угрозу Китая острову Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международное сообщество должно совместно осудить военную угрозу Тайваню, считает Министерство иностранных дел острова.

По информации Reuters, МИД Тайваня заявил, что Китай подражает своими действиями Корейской Народно-Демократической Республике, которая запускает ракеты неподалеку от соседних государств. В ведомстве призвали другие страны поддержать «свободный и демократический» Тайвань.

Как писал сайт KP.RU, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в четверг приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня.

Напомним, МИД КНР выразил решительный протест по поводу визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань во вторник, 2 августа, и заявил, что этот визит является серьезным нарушением принципа «одного Китая», нарушает территориальную целостность и суверенитет КНР.

«Комсомолка» разбиралась в клубке противоречий, который поставил Китай и США на грань войны.