Посольство России в Вильнюсе призвало Литву не уклоняться от обязательств по транзиту в Калининград

Российские дипломаты призвали власти Литвы не уклоняться от выполнения обязательство по транзиту в Калининград Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Посольство России в Вильнюсе считает, что прекращение обслуживания российских клиентов литовским Шяуляй банком – это надуманный предлог для препятствования транзита товаров из России в Калининград. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства в четверг, 4 августа 2022 года.

"Подчеркиваем абсолютную неприемлемость ограничения Калининградского грузового транзита под любыми надуманными предлогами: вчера по линии транспортных компаний и ведомств, сегодня – в финансовой сфере, завтра – очевидно, с задействованием ресурса очередной структуры", - говорится в сообщении дипмиссии.

Дипломаты призвали власти Литвы не уклоняться от исполнения взятых на себя обязательств по обеспечению бесперебойного транзита в Калининград. Посольство напомнило, что у властей Литвы есть рычаги воздействия на решения банковских структур, а утверждения об обратном являются лукавством.

Как ранее писал сайт kp.ru, литовский Шяуляй банк, обслуживающий весь транзит в Калининградскую область, прекратить работу с Россией с 1 сентября 2022 года.

По данному поводу российское посольство в Вильнюсе направило ноту в Министерство иностранных дел Литвы.

Временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь отметил, что российские операторы, которые пользуются услугами железных дорог Литвы, должны каким-то образом оплачивать им "как-то эти суммы", которые должны идти через Шяуляй банк. По его мнению, это является "ударом по калининградскому транзиту, только с другого направления".