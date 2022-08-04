Россиянин Винник вылетел из Парижа в Афины, откуда ожидается его выдача в США Фото: REUTERS

Самолет с россиянином Александром Винником вылетел из Парижа в Афины, откуда его могут направить в США, где ему грозит до 50 лет тюремного заключения. Об этом заявили его адвокаты Фредерик Бело и Зои Константопулу.

«Александр Винник сел на самолет, который доставит его в Грецию», - приводит РИА Новости»слова Бело.

Константопулу заявила, что утром в четверг, 4 августа, суд в Париже постановил освободить Винника, поскольку США отозвали ордер на его выдачу, направленный во Францию, но его оставили под стражей, так как действует американский ордер на экстрадицию, который направили в Грецию.

«Этим же самолётом, которым его доставят в Грецию, его могут отправить в США», - заявила адвокат, назвав дело «чисто политическим».

Напомним, Винника задержали в Греции по запросу США, где считают, что россиянин якобы причастен к отмыванию миллиардов долларов через биржу криптовалют. В апреле 2021 года подсудимый написал письмо президенту России Владимиру Путину, попросив российского лидера о помощи и возобновив свою голодовку, которую он «категорически» отказался прекращать.