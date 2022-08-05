Воздушная тревога раздалась в центре и на юге Израиля

В Израиле включилось оповещение воздушной тревоги. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Система оповещения о воздушной тревоге сработала в нескольких районах Израиля в пятницу 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Сообщается, что сирены работали в центральных и южных районах страны.

«Сирены воздушной тревоги сработали в течение нескольких минут в центральных и южных районах Израиля», - говорится в сообщении.

Ранее командир палестинской группировки «Исламский джихад» пригрозил Тель-Авиву ракетным ударом. Глава группировки заявил, что в этой битве «не будет красных линий».

Напомним, сегодня, 5 августа, Армии обороны Израиля нанесла удар по сектору Газа, сообщив, что проводит операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад». Позже палестинская группировка подтвердила гибель в ходе израильского авиаудара одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари.

Тем временем украинские военные выпустили 20 снарядов по Запорожской АЭС 5 августа 2022. Обстрел атомной электростанции продолжался в течение часа.