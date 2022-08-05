Вашингтон осудил санкции Пекина против Пелоси и ее семьи

В США осудили введение Пекином санкций в отношении Нэнси Пелоси и ее семьи. Фото: REUTERS

В Белом доме назвали чрезмерным и неоправданным введение Пекином санкций в отношении спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом в пятницу 5 августа заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби заявил, что США «осуждают введение Китаем санкций против спикера Пелоси и членов ее семьи».

Также Кирби заявил, что США не нуждаются в исправлении каких-либо моментов в отношениях с Китаем после визита Пелоси.

«Мы видели чрезмерную реакцию с китайской стороны», - прокомментировал ситуацию Джон Кирби.

Тем временем китайцы обрадовались санкциям против «ведьмы» Пелоси. Читатели китайского портала «Гуаньча» эмоционально комментируют введение ограничений в отношении спикера и ее семьи.

Напомним, недавно спикер палаты представителей конгресс США Нэнси Пелоси совершила визит на Тайвань, несмотря на протесты официального Пекина, после чего Китай заявил о намерении ввести санкции против Пелоси и ее родных.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «вопиюще провокационной» реакцию Китая на визит Пелоси на Тайвань.

Почему тайваньская авантюра Пелоси оборачивается политической катастрофой для США, читайте здесь на KP.RU.