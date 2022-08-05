Китайцы обрадовались санкциям против «ведьмы» Пелоси

Читатели китайского издания назвали Пелоси "ведьмой", приветствуя введенные против нее санкции. Фото: REUTERS

Читатели китайского издания «Гуаньча» оставили десятки восторженных комментариев к новости о введении Китаем санкций против спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. При этом саму Пелоси китайцы называют «ведьмой» и предлагают ужесточить только что введенные в отношении нее и ее семьи санкции.

В публикации говорится, что МИД Китая объявил о введении санкций «в соответствии с действующими законами Китайской Народной Республики» в отношении Пелоси и ее ближайших родственников «в ответ на жесткое и провокационное поведение Пелоси».

«Старая ведьма получила пощечину!», - так прокомментировал новость один из пользователей.

Читатели «Гуаньча» подчеркивают, что введение санкций против спикера палаты представителей США – это «очень круто» и призывают «пойти дальше и наложить еще больше санкций на все ее семейство», чтобы Америка «почувствовала боль».

Напомним, недавно спикер палаты представителей конгресс США Нэнси Пелоси совершила визит на Тайвань, несмотря на протесты официального Пекина, после чего Китай заявил о намерении ввести санкции против Пелоси и ее родных.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «вопиюще провокационной» реакцию Китая на визит Пелоси на Тайвань.

Почему тайваньская авантюра Пелоси оборачивается политической катастрофой для США, читайте здесь на KP.RU.