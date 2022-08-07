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В мире7 августа 2022 18:31

Число погибших при обстреле Израиля по Газе достигло 41 человека

Среди них 15 детей
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Число погибших при обстреле Израиля по Газе достигло 41 человека

Число погибших при обстреле Израиля по Газе достигло 41 человека

Фото: REUTERS

Количество погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа возросло до 41 человека, сообщает Министерство здравоохранения Палестины.

Как передает телеканал Al Jazeera, в числе погибших 15 детей. Пострадали при израильской атаке более 300 человек.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 5 августа Армия обороны Израиля начала наносить удары по целям в секторе Газа, а в граничащих с палестинским анклавом израильских районах было введено особое положение. Днем ранее пресс-служба израильской армии заявила, что командование Армии обороны Израиля приняло решение направить дополнительные подразделения в район границы с сектором Газа.

Ранее сообщалось, что власти Израиля согласились на перемирие в палестинской Газе, предложенное египетской стороной. Один из палестинских чиновник сообщил, что перемирие в Газе долдно было начаться в 20:00 по московскому времени.

Между тем сообщается о срыве перемирия в секторе Газа из-за требований «Исламского джихада».