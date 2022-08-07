Число погибших при обстреле Израиля по Газе достигло 41 человека Фото: REUTERS

Количество погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа возросло до 41 человека, сообщает Министерство здравоохранения Палестины.

Как передает телеканал Al Jazeera, в числе погибших 15 детей. Пострадали при израильской атаке более 300 человек.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 5 августа Армия обороны Израиля начала наносить удары по целям в секторе Газа, а в граничащих с палестинским анклавом израильских районах было введено особое положение. Днем ранее пресс-служба израильской армии заявила, что командование Армии обороны Израиля приняло решение направить дополнительные подразделения в район границы с сектором Газа.

Ранее сообщалось, что власти Израиля согласились на перемирие в палестинской Газе, предложенное египетской стороной. Один из палестинских чиновник сообщил, что перемирие в Газе долдно было начаться в 20:00 по московскому времени.

Между тем сообщается о срыве перемирия в секторе Газа из-за требований «Исламского джихада».