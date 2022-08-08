Генпрокурор России Краснов заявил, что боевики "Азова"* убивали мирных жителей и детей

Игорь Краснов. Фото СКР

Генеральной прокуратуре России удалось установить, что участники украинского нацбатальона "Азов"* используют запрещенные средства и методы ведения войны. Об этом заявил глава ведомства Игорь Краснов.

По его словам, боевики даже идут на пытки мирных граждан и совершают убийства детей. Об этом он рассказал в интервью изданию "Коммерсантъ".

- Мы собрали доказательства совершения членами объединения "Азов"* преступлений экстремистской и террористической направленности, в том числе факты участия обученных в нем наемников в военных действиях, обеспечении их оружием и боеприпасами, - рассказал Краснов.

Он также добавил, что сейчас установлены факты применения членами группировки запрещенных средств и методов ведения войны

Напомним, 2 августа 2022 года Верховный суд России признал нацбатальон "Азов"* террористической организацией. Также ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков со ссылкой на показания одного из пленных боевиков сообщил, что в нацбатальоне "Азов"* практиковалось людоедство.

Кроме того, о преступлениях "Азова"* рассказывала и независимая французская журналиста Анн-Лоре Бонель. На неформальном заседании Совета Безопасности ООН она привела показания очевидцев преступлений боевиков. В частности журналистка рассказала, что "Азов"* занимает жилые дома, избивают людей, не выпускают из домов.

*Запрещенная в России террористическая организация