Минобороны КНР заявило, что США создают кризис, а потом обвиняют в нем других

Китай обвинил США в создании тайваньского кризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты сначала создают кризис, а потом пытаются обвинить в нем других, намеренно искажая факты. Об этом заявил официальный представитель минобороны Китая У Цянь, комментируя ситуацию с визитом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"США с одной стороны создают кризис, а с другой – вновь заявляют о необходимости его контроля и управления, они ищут оправдания и прикрытие своим ошибочным заявлениям и действиям, своим провокациям, они даже создают публичную шумиху, искажают факты и пытаются переложить ответственность, Китай решительно выступает против этого", - приводит слова У Цяня министерство обороны КНР.

Представитель Минобороны Китая возложил на Вашингтон ответственность за создание тайваньского кризиса и добавил, что контрмеры Пекина стали "необходимым предупреждением в ответ на провокации США". По его словам, масштабные военные учения китайской армии рядом островом – это справедливая и уместная "защита государственного суверенитета".

Как писал сайт KP.RU, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в четверг приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня.

Напомним, МИД КНР выразил решительный протест по поводу визита Нэнси Пелоси на Тайвань во вторник, 2 августа, и заявил, что этот визит является серьезным нарушением принципа "одного Китая", нарушает территориальную целостность и суверенитет КНР.

Ранее американское издание Politico со ссылкой на три осведомленных источника сообщило, что представители военного командования США неоднократно пытались связаться с коллегами из Китая на фоне обострения напряженности вокруг Тайваня, но те не отвечают на звонки.