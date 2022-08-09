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В мире9 августа 2022 1:34

Член администрации Рогов: В Запорожье начали применять российское законодательство

Ранее он заявил, что власти области не сомневаются в том, что находящийся под контролем Киева город Запорожье вскоре будет освобожден
София ГОНЧАРОВА
Член администрации Рогов: В Запорожье начали применять российское законодательство

Член администрации Рогов: В Запорожье начали применять российское законодательство

Фото: REUTERS

В Запорожской области начали применять законодательство Российской Федерации, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, этот процесс сейчас наблюдается в различных сферах. При этом он отметил, что полиция региона уже руководствуется российскими Уголовным и Административным кодексами, пишут РИА Новости.

Ранее о намерении провести референдум о присоединении Запорожской области к России заявил глава временной военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. Чиновник уже подписал распоряжение о проведении плебисцита.

Кроме того, как писал сайт KP.RU, Рогов заявил, что власти области не сомневаются в том, что находящийся под контролем Киева город Запорожье вскоре будет освобожден. В Кремле заявили о том, что инициатива по проведению референдумов на освобожденных территориях Украины исходит от самих жителей данных регионов.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.