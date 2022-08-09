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В мире9 августа 2022 12:07

В Конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену из-за обысков в имении Трампа

Член палаты представителей США заявила, что политики не оставят без ответа "то, что сейчас происходит"
Елизавета КУЗНЕЦОВА

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин потребовала импичмента действующего американского президента Джо Байдена, выразив свое недовольство из-за действий Федерального бюро расследований (ФБР), которое накануне провело обыска в имении бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

«Мы не оставим без ответа то, что сейчас происходит! Мы идем … Импичмент Байдену!», -написала политик в своем Twitter.

Напомним, недовольство произошедшим высказал и губернатор американского штата Флорида Рон Десантис, который назвал США банановой республикой, отметив, что спецслужбы США ведут политическую борьбу в отношении соперников демократов, однако «церемонятся» с такими людьми, как сын действующего американского лидера Хантеру Байдену.

Напомним, об обысках рассказал сам Трамп, не уточнив, с чем именно они было связаны. Как сообщают СМИ, обыск в поместье Мар-а-Лаго продолжался свыше девяти часов, а участвовало в нем по меньшей мере сто агентов ФБР.