В Конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену из-за обысков в имении Трампа

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин потребовала импичмента действующего американского президента Джо Байдена, выразив свое недовольство из-за действий Федерального бюро расследований (ФБР), которое накануне провело обыска в имении бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

«Мы не оставим без ответа то, что сейчас происходит! Мы идем … Импичмент Байдену!», -написала политик в своем Twitter.

Напомним, недовольство произошедшим высказал и губернатор американского штата Флорида Рон Десантис, который назвал США банановой республикой, отметив, что спецслужбы США ведут политическую борьбу в отношении соперников демократов, однако «церемонятся» с такими людьми, как сын действующего американского лидера Хантеру Байдену.

Напомним, об обысках рассказал сам Трамп, не уточнив, с чем именно они было связаны. Как сообщают СМИ, обыск в поместье Мар-а-Лаго продолжался свыше девяти часов, а участвовало в нем по меньшей мере сто агентов ФБР.