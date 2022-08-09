Захарова назвала чушью призыв премьера Эстонии запретить въезд россиянам в Европу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас запретить выдачу россиянам въездных виз в Европу. По словам дипломата, эти заявления являются чушью на грани национализма.

«Вы удивлены, что высокое должностное лицо страны-члена ЕС может нести чушь на грани национализма? Это нормально. Она же не сама стала премьер-министром, а унаследовала должность династически, по праву рождения получив все по блату: место в партии, должность в правительстве», – написала представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, ранее премьер-министр Эстонии призвала страны Европейского союза прекратить выдавать въездные визы россиянам, назвав посещение Европы не правом человека, а привилегией. Незадолго до этого министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал закрыть гражданам России въезд в Европу.

Тем временем в Еврокомиссии объяснили, что визовый кодекс Евросоюза не предусматривает возможности приостановки или прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для россиян.