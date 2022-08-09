В Белом доме призвали Россию вернуть украинским властям полный контроль над Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти Соединенных Штатов призвали Россию вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС.

"Мы продолжаем следить за радиоактивностью [на Запорожской АЭС]. <...> К счастью, мы не видели признаков повышенного или аномального уровня радиации", – заявила она на брифинге.

Напомним, в пятницу, 5 августа, украинские военные выпустили 20 снарядов калибра 152 мм по Запорожской АЭС в Энергодаре. В течение часа – с 16:20 до 17:24 – ВСУ трижды обстреливали электростанцию.

По данным Минобороны РФ, обстрелы вело одно из подразделений 45-й артбригады украинских войск с огневых позиций в районе поселка Марганец, который расположен на подконтрольном Киеву противоположном берегу Кременчугского водохранилища.

Сайт KP.RU разбирался, сможет ли Запорожская АЭС выдержать обстрелы ВСУ.