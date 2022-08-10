Что произошло в ночь на 10 августа

Минобороны России объяснило взрывы в Крыму нарушением противопожарного режима Фото: REUTERS

В Министерстве обороны России сообщили, что нарушение требований пожарной безопасности рассматривается в качестве основной причины взрыва боеприпасов на аэродроме Саки в Крыму.

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