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Политика11 августа 2022 10:19

Шольц призвал Россию вывезти турбину для "Северного потока"

Канцлер ФРГ попросил продолжить импортировать газ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Шольц призвал Россию вывезти турбину для "Северного потока"

Шольц призвал Россию вывезти турбину для "Северного потока"

Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Россию вывезти отремонтированную в Канаде турбину Siemens для газопровода «Северный поток» и продолжить импортировать газ.

«Забирайте же ее. Она здесь», - заявил глава немецкого правительства в четверг, 11 августа, в ходе пресс-конференции в Берлине.

Напомним, на прошлой неделе, 3 августа, Шольц осмотрел полученную после ремонта в Канаде турбину Siemens, заявив, что данная турбина готова к эксплуатации. Кроме того, немецкий канцлер отметил, что со стороны Германии «нет причин», по которым турбина не могла бы быть отправлена в Россию.

Позже «Газпром» выступил с заявлением о том, что антироссийские санкционные меры Европейского союза, а также Канады и Великобритании, не позволяют поставить турбину. Еврокомиссия же утверждает, что ограничения не мешают отправки турбины в Россию.