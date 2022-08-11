Шольц призвал Россию вывезти турбину для "Северного потока" Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Россию вывезти отремонтированную в Канаде турбину Siemens для газопровода «Северный поток» и продолжить импортировать газ.

«Забирайте же ее. Она здесь», - заявил глава немецкого правительства в четверг, 11 августа, в ходе пресс-конференции в Берлине.

Напомним, на прошлой неделе, 3 августа, Шольц осмотрел полученную после ремонта в Канаде турбину Siemens, заявив, что данная турбина готова к эксплуатации. Кроме того, немецкий канцлер отметил, что со стороны Германии «нет причин», по которым турбина не могла бы быть отправлена в Россию.

Позже «Газпром» выступил с заявлением о том, что антироссийские санкционные меры Европейского союза, а также Канады и Великобритании, не позволяют поставить турбину. Еврокомиссия же утверждает, что ограничения не мешают отправки турбины в Россию.