ВСУ выпустили по Донецку три ракеты с запрещенными минами «Лепесток»

ВСУ выпустили по Донецку еще несколько ракет с запрещенными минами "Лепесток". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские войска в четверг 11 августа выпустили три ракеты с минами «Лепесток» по Донецку. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Сообщается что три ракеты, оснащенные противопехотными минами «Лепесток» выпущены из РСЗО БМ-27 «Ураган» в 15.47. Кроме того, зафиксированы обстрелы различных районов Донецка снарядами калибра 155 и 152 мм.

Ранее в Херсоне задержали местного жителя, который разбрасывал миниатюрные запрещенные противопехотные мины «Лепесток» и «маячки» для наводки ударов артиллерии по гражданским объектам. Задержать диверсанта помогла его жена.

Из-за того, что ВСУ забросали Донецк противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток», жителей ДНР обучают, как себя вести при обнаружении таких мин .

Тем временем количество подрывов мирных жителей на минах «Лепесток» по данным на 08:00 воскресенья 7 августа 2022 года достигло 29.