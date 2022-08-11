Размещение миротворцев ООН на Запорожской АЭС не предполагается

ООН не рассматривает возможность размещения миротворцев на Запорожской АЭС. Фото: REUTERS

ООН не предполагает размещение миротворцев в районе Запорожской АЭС. Об этом заявил на регулярном брифинге в четверг 11 августа официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Трансляция брифинга велась на сайте организации, она доступна здесь.

Отвечая на вопрос о том, обсуждался ли на уровне генерального секретаря ООН вопрос о возможности размещения на Запорожской АЭС миротворцев Организации Объединенных Наций, Дюжаррик выразил мнение, что стороны конфликта способны сами обеспечить безопасность атомной электростанции.

«Не думаю, что ведутся, какие-либо дискуссии о размещении миротворцев ООН. Думаю, что стороны вполне способны следовать видению, которое изложил в своем заявлении генсек ООН», - сказал официальный представитель.

Ранее в США назвали неприемлемым использование ядерного оружия в конфликте на Украине и поддержали идею о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Тем временем три украинских снаряда упали рядом с хранилищем радиоактивных изотопов Запорожской АЭС в четверг 11 августа.