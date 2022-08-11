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Политика11 августа 2022 17:12

Размещение миротворцев ООН на Запорожской АЭС не предполагается

В офисе Гутерреша заявили, что стороны украинского конфликта способны сами обеспечить безопасность Запорожской АЭС
Мария ПАВЛОВА
ООН не рассматривает возможность размещения миротворцев на Запорожской АЭС.

ООН не рассматривает возможность размещения миротворцев на Запорожской АЭС.

Фото: REUTERS

ООН не предполагает размещение миротворцев в районе Запорожской АЭС. Об этом заявил на регулярном брифинге в четверг 11 августа официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Трансляция брифинга велась на сайте организации, она доступна здесь.

Отвечая на вопрос о том, обсуждался ли на уровне генерального секретаря ООН вопрос о возможности размещения на Запорожской АЭС миротворцев Организации Объединенных Наций, Дюжаррик выразил мнение, что стороны конфликта способны сами обеспечить безопасность атомной электростанции.

«Не думаю, что ведутся, какие-либо дискуссии о размещении миротворцев ООН. Думаю, что стороны вполне способны следовать видению, которое изложил в своем заявлении генсек ООН», - сказал официальный представитель.

Ранее в США назвали неприемлемым использование ядерного оружия в конфликте на Украине и поддержали идею о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Тем временем три украинских снаряда упали рядом с хранилищем радиоактивных изотопов Запорожской АЭС в четверг 11 августа.