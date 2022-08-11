Небензя: Россия призывает специалистов МАГАТЭ прибыть на Запорожскую АЭС как можно раньше

Небензя призвал представителей МАГАТЭ как можно скорее прибыть на Запорожскую АЭС. Фото: REUTERS

Россия призывает специалистов МАГАТЭ как можно раньше прибыть на Запорожскую АЭС и считает оправданным, чтобы они начали обследовать пострадавшую от обстрелов украинских военных атомную электростанцию еще до конца августа. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в четверг 11 августа, выступая на заседании Совета безопасности ООН.

Небензя также отверг обвинения Киева в адрес России по поводу атак на АЭС и назвал их абсурдными, подчеркнув, что в случае катастрофы на атомной электростанции ответственность ляжет не только на Киев, но и на западные страны, подталкивающие Украину к подобным шагам.

Напомним, в Миноброны РФ заявили, что в четверг 11 августа система охлаждения ядерных реакторов Запорожской АЭС была повреждена из-за ударов украинских войск.

Ранее сообщалось, что три украинских снаряда упали рядом с хранилищем радиоактивных изотопов Запорожской АЭС в четверг 11 августа.

Тем не менее в офисе Гутерреша заявили, что размещение миротворцев ООН на Запорожской АЭС не предполагается, так как стороны украинского конфликта способны сами обеспечить безопасность Запорожской АЭС.