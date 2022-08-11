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Политика11 августа 2022 19:59

Небензя: Россия призывает специалистов МАГАТЭ прибыть на Запорожскую АЭС как можно раньше

Постпред РФ при ООН назвал абсурдными обвинения в адрес России по поводу атак на АЭС
Мария ПАВЛОВА
Небензя призвал представителей МАГАТЭ как можно скорее прибыть на Запорожскую АЭС.

Небензя призвал представителей МАГАТЭ как можно скорее прибыть на Запорожскую АЭС.

Фото: REUTERS

Россия призывает специалистов МАГАТЭ как можно раньше прибыть на Запорожскую АЭС и считает оправданным, чтобы они начали обследовать пострадавшую от обстрелов украинских военных атомную электростанцию еще до конца августа. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в четверг 11 августа, выступая на заседании Совета безопасности ООН.

Небензя также отверг обвинения Киева в адрес России по поводу атак на АЭС и назвал их абсурдными, подчеркнув, что в случае катастрофы на атомной электростанции ответственность ляжет не только на Киев, но и на западные страны, подталкивающие Украину к подобным шагам.

Напомним, в Миноброны РФ заявили, что в четверг 11 августа система охлаждения ядерных реакторов Запорожской АЭС была повреждена из-за ударов украинских войск.

Ранее сообщалось, что три украинских снаряда упали рядом с хранилищем радиоактивных изотопов Запорожской АЭС в четверг 11 августа.

Тем не менее в офисе Гутерреша заявили, что размещение миротворцев ООН на Запорожской АЭС не предполагается, так как стороны украинского конфликта способны сами обеспечить безопасность Запорожской АЭС.