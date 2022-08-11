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Политика11 августа 2022 19:39

Миноброны РФ: Система охлаждения ядерных реакторов Запорожской АЭС повреждена из-за ударов украинских войск

Работа реакторов не нарушена
Мария ПАВЛОВА
Система охлаждения ядерных реакторов Запорожской АЭС повреждена из-за обстрелов со стороны Украины.

Система охлаждения ядерных реакторов Запорожской АЭС повреждена из-за обстрелов со стороны Украины.

Фото: REUTERS

Система охлаждения ядерных реакторов Запорожской АЭС получила повреждения в результате обстрелов со стороны украинских военных. Об этом в четверг 11 августа сообщили в российском Минобороны.

«В результате ударов частично повреждена теплоэлектростанция собственных нужд и оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов», - сказано в сообщении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

В российском военном ведомстве уточнили, что работа реакторов не нарушена.

Ранее в США назвали неприемлемым использование ядерного оружия в конфликте на Украине и поддержали идею о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Тем временем три украинских снаряда упали рядом с хранилищем радиоактивных изотопов Запорожской АЭС в четверг 11 августа.

Тем не менее в офисе Гутерреша заявили, что размещение миротворцев ООН на Запорожской АЭС не предполагается, так как стороны украинского конфликта способны сами обеспечить безопасность Запорожской АЭС.