Минобороны Украины заподозрило "высокопоставленного военного" в раскрытии секретов Фото: REUTERS

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в ведомстве подозревают "высокопоставленного военного" в раскрытии секретов в интервью журналистам.

"Утечка такого рода информации срывает планы ВСУ, поскольку враг корректирует свои действия и использует эту информацию против нас", - приводит ее слова украинское издание "Страна.ua".

Отмечается, что по данному случаю СБУ уже ведет расследование.

Ранее сообщалось, что российская хакерская группа RaHDIt и украинская "Берегини" добыли секретные оперативные документы о действиях украинской армии и об обстановке на фронте. До этого сообщалось, что между офисом президента Украины Владимира Зеленского и командованием ВСУ стали возникать разногласия по поводу ведения боевых действий.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.