В Совфеде призвали немедленно законсервировать Запорожскую АЭС для предотвращения ядерной катастрофы

В Совете Федерации заявили о необходимости законсервировать Запорожскую АЭС. Фото: REUTERS

Немедленная консервация Запорожской АЭС является единственным выходом на фоне систематических ракетных ударов со стороны украинских войск. Об этом в пятницу 12 августа заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Ковитиди напомнила, что на объекте хранятся тысячи тонн радиоактивных отходов и что для предотвращения негативных последствий от ракетных ударов по ядерному объекту энергетическую нагрузку на Запорожской АЭС приходится снижать до минимального уровня.

«Единственным выходом на фоне системных ракетных ударов является срочная консервация АЭС для предотвращения ядерной катастрофы в центре Европы», - заявила сенатор.

Напомним, украинские военные выпустили 20 снарядов по Запорожской АЭС 5 августа 2022 в течение часа.

Позже сообщалось, что три украинских снаряда упали рядом с хранилищем радиоактивных изотопов Запорожской АЭС в четверг 11 августа. После этого Миноброны РФ сообщило, что система охлаждения ядерных реакторов Запорожской АЭС повреждена из-за ударов украинских войск.