Мэры Киева и Берлина усомнились в подлинности друг друга после пранков Вована и Лексуса

Виталию Кличко после пранков Вована и Лексуса приходится доказывать западным коллегам, что он настоящий. Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Мэру Киева Виталию Кличко в ходе видеозвонка бургомистру Берлина Франциске Гиффай пришлось доказывать, что это действительно он после того, как российские пранкеры от его имени позвонили главам администраций нескольких европейских городов, в том числе и бургомистру Гиффай. Фрагмент видео Франциска Гиффай опубликовала в своем Twitter.

После того, как Гиффай спросила «уважаемого Виталия Кличко», разговаривает ли она с настоящим мэром Киева, Кличко ощупал ладонью свою грудь.

«Не знаю, я думаю, я настоящий. Я так думаю», - сказал Кличко и в свою очередь спросил, разговаривает ли он с настоящим бургомистром Берлина.

Гиффай кивнула и подтвердила, что она настоящая.

Ранее пранкеры Вован и Лексус от имени Кличко попросили мэра Вены передать украинцам недвижимость россиян. Мэр Мадрида в беседе с пранкерами, которому они позвонили под видом киевского градоначальника, оскорбил русских и призвал отправить украинцев на поле боя.

Напомним, пранкеры Вован и Лексус получили премию Института развития интернета и заявили, что потратят ее на помощь жителям Донбасса.