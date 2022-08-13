Задержанным в Эстонии сотрудникам "Известий" аннулировали визы и запретили въезд в ЕС. Фото:ТАСС

Журналистам "Известий" Ксении Солдатовой и Дмитрию Тимофееву аннулировали визы и запретили въезд в Европейский союз на три года, сообщает редакция.

Отмечается, что власти страны признали визу недействительной.

- Решение принято на основании следующих причин: условия и цель предполагаемого пребывания не были распознаны, - пишут "Известия" со ссылкой на соответствующий документ.

Напомним, 12 августа в Эстонии в поезде из Нарвы в Талин задержали съемочную группу "Известий" - корреспондента Ксению Солдатову и оператора Дмитрия Тимофеева. Известно, что журналисты отправились в Эстонию в командировку для подготовки материалов.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посольство РФ в Эстонии держит под контролем ситуацию с задержанием журналистов. По ее словам, со стороны ведомства предпринимаются все необходимые действия для оказания содействия российским журналистам.