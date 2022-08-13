Союзные силы полностью взяли под контроль поселок Пески в ДНР Фото: Александр КОЦ

Союзные силы полностью взяли под контроль поселок Пески в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой народной республики», – сказал представитель Минобороны РФ на брифинге.

Напомним, 4 августа, в Народной милиции ДНР заявили, что силы республики смогли взять под свой контроль 70% поселка Пески. Незадолго до этого в тот же день начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов заявил об отходе украинской армии из района Семигорье на Артемовском направлении и из района шахты Бутовка вблизи Авдеевки, отметив, что украинские войска покинули Семигорье и перешли к обороне на восток Кодемы.

Сайт KP.RU писал, как Украина сдает Пески, откуда восемь лет терроризировала жителей Донецка.