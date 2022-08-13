Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика13 августа 2022 10:01

Союзные силы полностью взяли под контроль поселок Пески в ДНР

С этого населенного пункта ВСУ восемь лет обстреливали Донецк
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Союзные силы полностью взяли под контроль поселок Пески в ДНР

Союзные силы полностью взяли под контроль поселок Пески в ДНР

Фото: Александр КОЦ

Союзные силы полностью взяли под контроль поселок Пески в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой народной республики», – сказал представитель Минобороны РФ на брифинге.

Напомним, 4 августа, в Народной милиции ДНР заявили, что силы республики смогли взять под свой контроль 70% поселка Пески. Незадолго до этого в тот же день начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов заявил об отходе украинской армии из района Семигорье на Артемовском направлении и из района шахты Бутовка вблизи Авдеевки, отметив, что украинские войска покинули Семигорье и перешли к обороне на восток Кодемы.

Сайт KP.RU писал, как Украина сдает Пески, откуда восемь лет терроризировала жителей Донецка.