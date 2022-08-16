Экс-глава МИД Финляндии заявил, что в Евросоюзе грядет раскол из-за идеи Зеленского Фото: REUTERS

Бывший глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя заявил, что призыв президента Украины Владимира Зеленского прекратить выдачу виз россиянам может привести к расколу в Евросоюзе.

"При рассмотрении вопроса визового режима для россиян Евросоюзу важно прийти к единой позиции. Нарушение единства придется только на руку Путину", - написал он в социальных сетях.

Туомиоя поддержал канцлера Германии Олафа Шольца, который призвал не ограничивать выдачу виз всем гражданам России.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Европейском союзе идет обсуждение содержания седьмого пакета санкционных ограничений в отношении России. На обсуждение был вынесен и вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз российским гражданам.

До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны – члены Европейского союза прекратить выдавать въездные визы российским гражданам, назвав посещение Европы не правом человека, а «привилегией». Незадолго до этого министр иностранных дел этой республики Урмас Рейнсалу призвал закрыть россиянам въезд в Европу.