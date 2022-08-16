Сенатор Клишас призвал дать убедительный ответ на диверсию в Крыму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москве необходимо нанести ответный удар из-за диверсионных операций неонацистов в Крыму. Такое заявление во вторник, 16 августа, сделал сенатор Совета Федерации РФ Андрей Клишас, отметив, что российская территория не должна становиться полигоном для диверсионных операций.

«Попытка превратить территорию России в полигон для диверсионных операций неонацистов должна быть жестко пресечена. Ответные удары России должны быть очень убедительны. Речь идет о защите нашего суверенитета», - заявил сенатор.

Напомним, ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что во время детонации боеприпасов при пожаре на временном сладе воинской части в Джанкойском районе республики получили повреждения железнодорожные пути. Позже Министерство обороны РФ подтвердило диверсию на складе, а также заявило о повреждениях ряда гражданских объектов. Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело по факту взрыва.