CNN: Евросоюз не сможет согласовать вопрос запрета виз для россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз не сможет согласовать вопрос запрета виз для граждан Российской Федерации. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает телеканал CNN.

Как отмечается, несмотря на относительное единение стран Европейского союза в вопросе принятия антироссийских санкций, есть факторы, которые осложняют принятие единого решения и согласия со стороны всех государств. Так издание указывает на разные экономические и политические приоритеты, а также географическое положение.

В статье сообщается, что некоторые страны Евросоюза придерживаются мнения, согласно которому Россия является важной частью региона, а некоторые страны Европейского союза планируют поддерживать отношения с Москвой после завершения конфликта на Украине и поэтому выступают против принятия таких решений.

Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Евросоюз прекратить выдавать въездные визы российским гражданам, назвав посещение Европы не правом человека, а «привилегией». Позже предложение о запрете выдачи шенгенских виз было внесено на обсуждение седьмого пакета антироссийских санкций.

На сегодняшний день некоторые страны прекратили выдачу туристических виз россиянам, а Финляндия объявила об уменьшении приема заявок. Как писал сайт, KP.RU, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что с трудом представляет введение запрета на выдачу виз на уровне ЕС.