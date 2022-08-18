Зеленский назвал условие для переговоров с Москвой

Президент Украины Зеленский назвал условие начала переговоров с Москвой по урегулированию украинского конфликта. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором Киев начнет переговоры с Москвой об урегулировании украинского конфликта. По словам Зеленского, процесс переговоров может быть запущен только после вывода российских войск с территорий, которые находятся у них под контролем.

Такое заявление Зеленский сделал после завершения трехсторонней встречи с Эрдоганом и Гутерришем, которая прошла во Львове в четверг 18 августа, сообщает агентство Anadolu.

Ранее сообщалось, что после встречи с Эрдоганом и Зеленским генсек ООН Гутерриш заявил о необходимости обеспечить безопасность Запорожской АЭС п призвал к ее демилитаризации.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Антониу Гутерришем возложил на ООН ответственность за безопасность ЗАЭС и заявил, что «сохранность» Запорожской АЭС должна обеспечивать Организация Объединенных Наций.

После завершения трехсторонней встречи президент Турции Эрдоган заявил, что хочет рассказать президенту России Путину о львовских переговорах.