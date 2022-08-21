Замглавы херсонской администрации Стремоусов: пресечена новая попытка прорыва ВСУ Фото: REUTERS

В Херсонской области удалось пресечь новую попытку прорыва украинской армии. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

- Очередная попытка пресечена. Киевский режим кинул в бой несчастных людей, которых выловили на улице ... часть украинских военных была убита, оставшаяся сбежала. Это все на совести военных преступников Зеленского, которые провоцируют людей идти в атаку, - рассказал политик в беседе с РИА Новости.

В начале августа замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что украинская армия обстреляла регион. Он отметил, что ракетная атака была отражена системой противовоздушной обороны (ПВО) и уточнил, что "РФ полностью защищает Херсонскую область от посягательств нацистов".

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.