МИД Австрии вызвал постпреда России в Вене Ульянова из-за заявлений об Украине Фото: Александр КОЦ

В Министерстве иностранных дел Австрии сообщили, что в воскресенье, 21 августа, ведомство вызвало постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова из-за его высказываний по поводу Украины.

Ранее Ульянов прокомментировал пост украинского лидера Владимира Зеленского в Twitter, в которой тот благодарит США за очередной пакет военной помощи Украине. Российский дипломат написал "No mercy to the Ukrainian population!" ("Никакого милосердия по отношению к украинскому населению!").

- Мы за свободу слова. Но мы также вправе занять твердую позицию против таких подстрекательских заявлений ... В связи с этим Ульянов вызван в МИД, - сказано в сообщении МИД Австрии в Twitter.

Ранее сообщалось, что постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил британскую газету Financial Times в искажении своих слов о возможном визите гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.