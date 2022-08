Что произошло в ночь на 21 августа. Фото: Радио КП

Знакомый погибшей Дарьи Дугиной (Платоновой) Андрей Краснов рассказал о деталях произошедшей трагедии. По его словам, которые цитирует ТАСС, она погибла в результате взрыва автомобиля в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье. Взорвавшаяся машина принадлежит ее отцу Александру Дугину. Краснов также происшествие произошло, когда девушка повернула на Можайское шоссе, и возле населенного пункта Большие Вяземы случилась детонация. Сразу же после этого машина Дугиной вспыхнула.

Замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич пригрозил России ответом НАТО на размещение в Калининградской области гиперзвуковых ракет "Кинжал". Представитель ведомства отметил, что действия польской стороны "являются и будут оставаться адекватными в ответ на угрозы от РФ".

Бойцы Народной милиции получили две реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Чебурашка", произведенные в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, это полностью своя разработка республики, которая имеет отечественное оснащение.

В Херсонской области удалось пресечь новую попытку прорыва украинской армии, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. Он отметил, что "киевский режим кинул в бой несчастных людей, которых выловили на улице".

Территории, которые могут войти в состав России, необходимо разделить на два федеральных округа: Новороссийский, куда может войти и Кишинев, и Юго-Западный, считает депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман. Также чиновник добавил, что "Юго-Западный включит в себя остатки того, что пока называется Украиной".

МИД Австрии вызвал постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова из-за его заявлений по поводу Украины. Ранее Ульянов прокомментировал пост Зеленского в Twitter, в которой тот благодарит США за очередной пакет военной помощи Украине. Российский дипломат написал "No mercy to the Ukrainian population!" ("Никакого милосердия по отношению к украинскому населению!").

Врачи выявили на Кубе первый случай заражения вирусом оспы обезьян, сообщает Cubadebate со ссылкой на местный Минздрав. Инфицированным оказался турист из Италии, который прибыл в республику 15 августа. Сейчас медики оценивают его состояние как критическое.