Российские войска "Калибрами" уничтожили склад ракет к РСЗО HIMARS под Одессой

Игорь Конашенков Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России уничтожили украинский склад в Одесской области, в котором хранились ракеты к американским РСЗО HIMARS и боеприпасы к западным зенитным комплексам. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье, 21 августа 2022 года.

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS и зенитным комплексам западного производства", - уточнил Конашенков.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Минобороны России заявили о ликвидации бойцов украинского нацформирования "Кракен" и иностранных наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Наемники и боевики Вооруженных сил Украины уничтожены в Харьковской области.

Напомним, при помощи высокоточного оружия поражен пункт временного базирования иностранных наемников в городе Харьков, уничтожено более 90 боевиков. Кроме того, в районе населенного пункта Мазановка Донецкой Народной Республики, было ликвидировано более 250 националистов.

Ранее сообщалось, что российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" трижды применялась во время специальной военной операции на Украине, продемонстрировав блестящие характеристики. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.