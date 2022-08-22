Прощание с Дарьей Дугиной пройдет 23 августа в телецентре «Останкино»

Прощание с Дарьей Дугиной пройдет в телецентре "Останкино" 23 августа. Фото: архив КП.

Церемония прощания с журналисткой Дарьей Дугиной пройдет 23 августа, она состоится в московском телецентре «Останкино». Об этом в понедельник 22 августа сообщили в пресс-службе телецентра.

«Прощание состоится в «Останкино» 23 августа», - сообщили в пресс-службе, добавив, что о времени начала церемонии будет объявлено позже.

Напомним, 29-летняя журналистка и политолог Дарья Дугина, дочь известного российского философа Александра Дугина, погибла 20 августа. Автомобиль Дарьи взорвался через несколько минут после того, как она уехала с музыкально-поэтического фестиваля «Традиция». Александр Дугин в последний момент сел в другой автомобиль. Хроника гибели Дарьи Дугиной восстановлена здесь на KP.RU.

Кому выгодна расправа с дочерью идеолога «Русского мира» Александра Дугина, в кого на самом деле целились преступники и за что убили Дарью Дугину - отвечаем на пять главных вопросов здесь на KP.RU.

В понедельник 22 августа Федеральная служба безопасности сообщила, что дело о громком убийстве Дарьи Дугиной раскрыто по горячим следам. Согласно данным ФСБ, и готовили и совершили преступление украинские спецслужбы. Непосредственным исполнителем стала женщина, гражданка Украины Наталья Павловна Вовк, 1979 года рождения. Она уже покинула Россию.