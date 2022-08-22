Видео передвижений подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной украинки Вовк опубликовала ФСБ

ФСБ опубликовала видео с камер, зафиксировавших передвижения подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной украинки Вовк. Фото: Кадр из видео.

Видео с передвижениями предположительной исполнительницы убийства журналистки Дарьи Дугиной украинки Натальи Вовк опубликовала ФСБ России в понедельник 22 августа.

Видео смонтировано из кадров с различных камер видеонаблюдения, в поле зрения которых попадала Вовк. На первом фрагменте она въезжает в Россию из Украины вместе с 12-летней дочерью. Второй фрагмент с камер наблюдения домофона в доме, где жила Дарья Дугина. По данным правоохранительных органов, Наталья Вовк сняла в этом же доме квартиру, чтобы следить за Дугиной. На видео Наталья входит в подъезд дома. На третьем фрагменте видео Вовк предъявляет для досмотра автомобиль на границе, выезжая в Эстонию.

Напомним, Дарья Дугина погибла 20 августа, в ее автомобиль было подложено взрывное устройство, которое сработало вскоре после того, как журналистка выехала с музыкально-поэтического фестиваля «Традиция», где была почетным гостем. Хроника гибели Дарьи Дугиной восстановлена здесь на KP.RU.

Прощание с Дарьей Дугиной пройдет 23 августа в телецентре «Останкино».

В понедельник 22 августа Федеральная служба безопасности сообщила, что дело о громком убийстве Дарьи Дугиной раскрыто по горячим следам. Согласно данным ФСБ, и готовили и совершили преступление украинские спецслужбы. Непосредственным исполнителем стала женщина, гражданка Украины Наталья Павловна Вовк, 1979 года рождения.