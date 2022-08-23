Польша намерена создать коалицию стран для лоббирования запрета выдачи шенгенских виз россиянам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь правящей партии Польши «Право и справедливость» Радослав Фогель заявил, что республика собирается создать коалиция стран, которые бы смогли лоббировать запрет выдачи шенгенских виз российским гражданам.

«Должна сформироваться коалиция государств, которые будут требовать введения запрета на выдачу виз россиянам на уровне Евросоюза ... Наша позиция последовательна. Мы за то, чтобы ввести на европейском уровне как можно более жесткие ограничения на выдачу виз россиянам», - заявил пресс-секретарь партии агентству PAP

Фогель также выразил надежду, что государства, которые на сегодняшний день блокируют принятие данного решения на уровне Европейского союза, изменят данную позицию, а, к примеру, Берлин примет решение «порвать с бесславной традицией особых германо-российских отношений».

Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Евросоюз прекратить выдавать въездные визы россиянам, назвав посещение «привилегией», а потом предложение о запрете выдачи шенгенских виз внесли на обсуждение антироссийских санкций.

На сегодняшний день некоторые страны прекратили выдачу туристических виз россиянам, а Финляндия заявила об уменьшении приема заявок. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что с трудом представляет введение запрета на выдачу виз на уровне Евросоюза.