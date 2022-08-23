Похороны Дарьи Дугиной прошли в закрытом режиме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Журналистку и политолога Дарью Дугину похоронили в Московской области, а церемония похорон состоялась в закрытом режиме, на ней присутствовали только родные и близкие погибшей.

Напомним, отец журналистки философ и политик Александр Дугин в начале церемонии прощания произнес трогательную речь, в которой дрожащим голосом заявил, что его дочь хотела служить добру и погибла во имя своей любимой родины - России. «У нее было одно желание - не помните меня, сражайтесь за страну, любите наш русский народ. Она погибла за народ, за Россию», - заявил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной, указав на доказательства, согласно которым преступление совершила Наталья Вовк по заказу украинских спецслужб, после чего она скрылась в Эстонию. Напомним, убийство было совершено вечером в минувшую субботу, 20 августа. Убийцы заложили взрывное устройство в автомобиль.