Сервис по поиску работы Superjob включил ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонскую область в раздел "Россия" Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сервис поиска работы Superjob включил Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области в раздел "Россия".

"Де-факто они в составе Российской Федерации. Вопрос решен, люди там ищут работу, персонал, мы их добавили в базу. Это просто для удобства, чтобы люди могли наконец нормально пользоваться услугами. Ну, судя по всему, будем добавлять дальше", - объяснил основатель и президент компании Алексей Захаров.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал, что российский парламент может рассмотреть в ходе осенней сессии этого года интеграцию новых территорий в правовое пространство Российской Федерации.

Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия поможет в восстановлении ДНР и ЛНР. Глава государства обратил внимание, что чтобы привести в порядок все хозяйство республик Донбасса, потребуются "добрые недели, месяцы и годы". Но процесс восстановления при содействии России будет идти, заверил президент.