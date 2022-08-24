Экс-депутат Рады Кива заявил, что президент Польши прибыл в Киев за новыми территориями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев, чтобы проконтролировать передачу Западной Украины под управление Варшавы.

"Подготовка перехода западных территорий Украины под контроль Польши должна проходить по графику", - написал он в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что польское руководство стремится к реализации своих планов по территориальной экспансии.

Напомним, польский президент Анджей Дуда во вторник, 23 августа, по приглашению украинского лидера Владимира Зеленского прибыл в Киев, где в ходе совместной пресс-конференции, он отметил, что Польша рассматривает Украину в качестве страны, с которой можно взаимовыгодно вести бизнес.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Илья Кива прокомментировал слова польского лидера Анджея Дуды о том, что «границ между Польшей и Украиной больше не будет». По его словам, Польша активно продолжает подготовку к захвату западной Украины.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Польши мечтают заполучить Западную Украину, воспользовавшись боевыми действиями на украинской территории. По его словам, Минску и его союзникам придется в этом случае ответить.