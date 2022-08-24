Полковник Макгрегор заявил, что Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра из-за поддержки США Фото: REUTERS

Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра в случае затягивания конфликта из-за увеличения военной помощи Вашингтона.

Он раскритиковал открытое письмо "США должны вооружить Украину сейчас, пока не поздно", под которым подписались двадцать известных американцев-сторонников боевых действий. По его мнению, увеличение поставок вооружений приведет к росту эскалации конфликта.

"Боевые действия вошли в решающую стадию. Пора прекратить их. Вместо этого авторы письма пытаются закрепить провал. Они выступают за глубоко ошибочную стратегию, которая в лучшем случае приведет Украину к потере выхода к морю и превращение в отрезок между рекой Днепр и границей с Польшей", - написал она в статье для American Conservative.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Илья Кива прокомментировал слова польского лидера Анджея Дуды о том, что «границ между Польшей и Украиной больше не будет». По его словам, Польша активно продолжает подготовку к захвату западной Украины.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Польши мечтают заполучить Западную Украину, воспользовавшись боевыми действиями на украинской территории. По его словам, Минску и его союзникам придется в этом случае ответить.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.