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Общество26 августа 2022 13:26

Патриарх Кирилл попросил Госдуму публично обсудить проект о запрете ЛГБТ-пропаганды

Патриарх предложил организовать обсуждение законопроекта с участием общественности
Мария ПАВЛОВА
Патриарх Кирилл предложил сделать обсуждение законопроекта о запрете гей-пропаганды публичным.

Патриарх Кирилл предложил сделать обсуждение законопроекта о запрете гей-пропаганды публичным.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Патриарх Кирилл попросил о публичном обсуждении законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ. С таким предложением он обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Об этом сообщает Telegram-канал Государственной думы в пятницу 26 августа.

Сообщается, что церковный иерарх предложил организовать обсуждение законопроекта с участием российской общественности и религиозных организаций, при этом он положительно оценил законопроект и высказался в его поддержку, подчеркнув актуальность проблемы.

Напомним, сейчас в России запрещена ЛГБТ-пропаганда среди несовершеннолетних. Недавно группа депутатов направила в Госдуму законопроект о запрете гей-пропаганды и среди взрослых.

По данным опроса, большинство россиян поддерживают идею введения крупных штрафов за гей-пропаганду в России, а почти половина россиян хотела бы запретить в стране распространение любой информации об однополой любви.

Тем временем Флорида стала первым американским штатом, запретившим гомосексуальную пропаганду среди детей.