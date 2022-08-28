Кадыров считает необходимым перевести на усиленное несение службы всех военных: "Не должно быть речи про отпуска" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает необходимым перевести на усиленный вариант несения службы всех военных.Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Тема проводимой специальной военной операции в Донбассе была главной в ходе моей встречи с командирами силовых подразделений ЧР. Я подчеркнул, что не должно быть и речи про отпуска, пока спецоперация не завершится. Считаю, что нужно перевести на усиленный вариант несения службы всех военных, будь то из Росгвардии, Минобороны или МВД", - написал он.

Россия борется с нацистскими бандами, которых НАТО щедро поддерживает деньгами и оружием, отметил Кадыров.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео с допросом украинских военнопленных. Он отметил, что их бросают на убой отдельными маленькими группами.

До этого Кадыров заявлял, что президенту Украины Владимиру Зеленскому бессмысленно объявлять “кровную месть”, поскольку украинский лидер сейчас лишь выполняет приказы Запада. Он также отметил, что Зеленский сейчас является "заложником Запада и вынужден исполнять чужие приказы”.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.