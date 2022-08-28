Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Ярослава Сподара, говорится в указе опубликован на сайте президента Незалежной.

"Уволить Сподара Ярослава Богдановича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в указе.

О причинах увольнения не сообщается.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволил генпрокурора Ирину Венедиктову и отстранил от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников ведомств.

Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала отставку главы СБУ и генпрокурора Украины. "Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ. Денацификация идет полным ходом", - написала она.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.